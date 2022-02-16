Танковая армия ЗВО возвращается в места постоянной дислокации после учений

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Подразделения танковой армии Западного военного округа (ЗВО) направляются в места постоянной дислокации после учений, сообщает Минобороны России.
Танковая армия ЗВО возвращается в места постоянной дислокации после учений
  • © Минобороны РФ

«Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что места дислокации находятся на расстоянии примерно 1 тыс. км.

Регион проведения учений в сообщении не указан.

Ранее эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересёк Крымский мост на пути следования в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений.

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