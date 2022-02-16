Танковая армия ЗВО возвращается в места постоянной дислокации после учений
- © Минобороны РФ
«Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что места дислокации находятся на расстоянии примерно 1 тыс. км.
Регион проведения учений в сообщении не указан.
Ранее эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересёк Крымский мост на пути следования в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений.