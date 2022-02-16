Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО пересёк Крымский мост после завершения учений
- © Минобороны России
Об этом сообщает Минобороны России.
«Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что военнослужащие подразделений Южного военного округа приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после выполнения задач в рамках учений на полигонах Крымского полуострова.