Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО пересёк Крымский мост после завершения учений

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Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа (ЮВО) пересёк Крымский мост на пути следования в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений.
Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО пересёк Крымский мост после завершения учений
  • © Минобороны России

Об этом сообщает Минобороны России.

«Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие подразделений Южного военного округа приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после выполнения задач в рамках учений на полигонах Крымского полуострова.

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