Исторические проекты RT завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards

Проекты творческой команды RT — RT Creative Lab — получили шесть золотых наград премии Anthem Awards.

Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, победил в категориях «Кампания — бренд» и «Исследовательский проект/публикация».

Документальный VR-фильм «Уроки Аушвица», созданный к 75-летию освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), награждён золотом в номинации «Специальные проекты». Также в этой категории золото получила видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации».

Соцмедиапроект RT «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, выиграл в номинации «Кампания — бренд».

Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, стал победителем в категории «Исследовательский проект/публикация». Проект был запущен в сотрудничестве с Государственным архивом России.

Премия Anthem Awards вручается в 2022 году впервые. Её учредитель — Международная академия цифрового искусства и наук (IADAS), которая также является организатором премии The Webby Awards.