Исторические проекты RT завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards

Короткая ссылка
Проекты творческой команды RT — RT Creative Lab — получили шесть золотых наград премии Anthem Awards.
Исторические проекты RT завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards
  • РИА Новости

Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, победил в категориях «Кампания — бренд» и «Исследовательский проект/публикация».

Документальный VR-фильм «Уроки Аушвица», созданный к 75-летию освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), награждён золотом в номинации «Специальные проекты». Также в этой категории золото получила видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации».

Соцмедиапроект RT «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, выиграл в номинации «Кампания — бренд».

Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, стал победителем в категории «Исследовательский проект/публикация». Проект был запущен в сотрудничестве с Государственным архивом России.

Премия Anthem Awards вручается в 2022 году впервые. Её учредитель — Международная академия цифрового искусства и наук (IADAS), которая также является организатором премии The Webby Awards.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить