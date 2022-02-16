Исторические проекты RT получили шесть золотых наград премии Anthem Awards

Проекты творческой команды RT — RT Creative Lab — завоевали шесть золотых наград премии Anthem Awards, отмечающей работы, которые «оказывают долгосрочное положительное влияние на мир».

Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил высшую награду в категориях «Кампания — бренд» и «Исследовательский проект/публикация». #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Документальный VR-фильм «Уроки Аушвица», созданный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), награждён золотом в номинации «Специальные проекты». Также в этой категории золото получила видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации». В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

Соцмедиапроект RT «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен золотой награды в номинации «Кампания — бренд». «Бесконечное письмо» сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, получил золото в категории «Исследовательский проект/публикация». #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи.

Премия Anthem Awards вручается в 2022 году впервые. Её учредитель — Международная академия цифрового искусства и наук (IADAS), которая также является организатором «интернет-Оскара» — премии The Webby Awards.