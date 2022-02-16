Вице-премьер Хуснуллин предложил отмену ограничений на импорт стройматериалов в Россию

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил отменить нынешние ограничения на импорт стройматериалов в страну по причине их подорожания на внутреннем рынке.
Вице-премьер Хуснуллин предложил отмену ограничений на импорт стройматериалов в Россию
  • РИА Новости

«Есть вопрос с ввозом стройматериалов. У нас есть ограничения на ввоз, мы для защиты наших производителей такое решение принимали. В этой ситуации предлагаем отменить его», — приводит РИА Новости слова Хуснуллина на правительственном часе в Госдуме.

Он отметил, что в стране сейчас нужны любые материалы.

По данным Росстата, за последний год стройматериалы в России в среднем подорожали на 23,2%.

Ранее эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв спрогнозировал цены на стройматериалы.

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