Вице-премьер Хуснуллин предложил отмену ограничений на импорт стройматериалов в Россию
- РИА Новости
«Есть вопрос с ввозом стройматериалов. У нас есть ограничения на ввоз, мы для защиты наших производителей такое решение принимали. В этой ситуации предлагаем отменить его», — приводит РИА Новости слова Хуснуллина на правительственном часе в Госдуме.
Он отметил, что в стране сейчас нужны любые материалы.
По данным Росстата, за последний год стройматериалы в России в среднем подорожали на 23,2%.
Ранее эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв спрогнозировал цены на стройматериалы.