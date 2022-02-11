Эксперт рынка недвижимости Журавлёв спрогнозировал цены на стройматериалы

Эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв спрогнозировал цены на стройматериалы.

«Специалисты по рынку прогнозируют дальнейший рост цен на отделочные строительные материалы и древесные плиты до 10%», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, растут в цене и стройматериалы, которые привозят в Россию из-за рубежа.

Кроме того, отметил Журавлёв, подорожала валюта.

«А покупаем мы в рублях. 10% роста — это консервативный прогноз», — добавил эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.