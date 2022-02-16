Россияне назвали необходимым ежемесячный доход 55 тысяч рублей на пенсии

Более 90% россиян считают, что у пенсионеров должны быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника.

Об этом, как пишет ТАСС, говорится в исследовании СберНПФ, проведённого на базе опроса в российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Доход, необходимый для обеспечения этого набора, в среднем по стране респонденты оценивают в 55,5 тыс. рублей в месяц.

Год назад в рамках аналогичного исследования СберНПФ респонденты называли сумму 45,6 тыс. рублей в месяц.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии.