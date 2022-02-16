Россияне назвали необходимым ежемесячный доход 55 тысяч рублей на пенсии

Короткая ссылка
Более 90% россиян считают, что у пенсионеров должны быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника.
Россияне назвали необходимым ежемесячный доход 55 тысяч рублей на пенсии
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, говорится в исследовании СберНПФ, проведённого на базе опроса в российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Доход, необходимый для обеспечения этого набора, в среднем по стране респонденты оценивают в 55,5 тыс. рублей в месяц.

Год назад в рамках аналогичного исследования СберНПФ респонденты называли сумму 45,6 тыс. рублей в месяц.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить