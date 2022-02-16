Депутаты предложили оборотные штрафы за неисполнение IT-гигантами закона «о приземлении»

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В правительство России на отзыв направлен законопроект, предлагающий вводить оборотные штрафы для IT-гигантов, которые не исполняют закон «о приземлении».
Депутаты предложили оборотные штрафы за неисполнение IT-гигантами закона «о приземлении»
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Те иностранные гиганты, кто не выполнил установленные законом требования, помимо мер понуждения, прописанных в законе «о приземлении», будут нести и административную ответственность, которая, в свою очередь, будет предусматривать оборотные штрафы», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявили в Роскомнадзоре, в ближайшее время для иностранных компаний, которые не выполнили российский закон «о приземлении», будут запущены меры принуждения.

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