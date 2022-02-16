Депутаты предложили оборотные штрафы за неисполнение IT-гигантами закона «о приземлении»
- РИА Новости
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Те иностранные гиганты, кто не выполнил установленные законом требования, помимо мер понуждения, прописанных в законе «о приземлении», будут нести и административную ответственность, которая, в свою очередь, будет предусматривать оборотные штрафы», — цитирует его ТАСС.
Как ранее заявили в Роскомнадзоре, в ближайшее время для иностранных компаний, которые не выполнили российский закон «о приземлении», будут запущены меры принуждения.