Власти Крыма заявили ,что эпидобстановка не позволит провести ЯМЭФ весной

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Эпидобстановка не позволит провести Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) весной 2022 года, заявил вице-премьер республиканского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Власти Крыма заявили ,что эпидобстановка не позволит провести ЯМЭФ весной
  • РИА Новости

«Пока не позволяет эпидемиологическая обстановка весной провести Ялтинский международный экономический форум. Скорее всего, если позволит эпидемиологическая обстановка, он состоится осенью», — сказал Мурадов ТАСС.

В октябре 2021 года VI Ялтинский международный экономический форум был перенесён на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Мероприятие должно было пройти на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму.

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