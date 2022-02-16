Власти Крыма заявили ,что эпидобстановка не позволит провести ЯМЭФ весной

Эпидобстановка не позволит провести Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) весной 2022 года, заявил вице-премьер республиканского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Пока не позволяет эпидемиологическая обстановка весной провести Ялтинский международный экономический форум. Скорее всего, если позволит эпидемиологическая обстановка, он состоится осенью», — сказал Мурадов ТАСС.

В октябре 2021 года VI Ялтинский международный экономический форум был перенесён на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Мероприятие должно было пройти на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму.