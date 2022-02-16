Власти Крыма заявили ,что эпидобстановка не позволит провести ЯМЭФ весной
- РИА Новости
«Пока не позволяет эпидемиологическая обстановка весной провести Ялтинский международный экономический форум. Скорее всего, если позволит эпидемиологическая обстановка, он состоится осенью», — сказал Мурадов ТАСС.
В октябре 2021 года VI Ялтинский международный экономический форум был перенесён на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Мероприятие должно было пройти на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму.