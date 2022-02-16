СК начал проверку по факту отравления людей неизвестным веществом на судне на Сахалине

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Следователи проводят проверку по факту отравления людей неизвестным веществом во время работ на судне на Сахалине.
СК начал проверку по факту отравления людей неизвестным веществом на судне на Сахалине
  • © СУ СК РФ по Сахалинской области

Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка по распространённому в средствах массовой информации сообщению об отравлении граждан ядовитыми парами на судне, находящемся вблизи невельского морского порта», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что на сухогрузе у берегов Сахалина отравились десять российских моряков, они госпитализированы.

По уточнённой информации, после осмотра медиками в больнице остались четыре человека, шестеро отказались от госпитализации.

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