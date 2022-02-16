Кабмин утвердил список вузов, учебные центры которых будут финансироваться из бюджета

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Правительство утвердило перечень вузов, учебно-научные центры для одарённых детей которых будут напрямую финансироваться из федерального бюджета.
Кабмин утвердил список вузов, учебные центры которых будут финансироваться из бюджета
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  • © Konstantin Kokoshkin

В список вошли МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Действующие сейчас при этих вузах учебные центры, где школьную программу осваивают одарённые дети из глубинки, получат новый статус, а проживание и питание для учеников будут бесплатными», — пояснили в пресс-службе кабмина.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что 205 научных и образовательных организаций в 2022 году получат гранты на обновление приборной базы. Общая сумма составит 11,8 млрд рублей.

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