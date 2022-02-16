К 2030 году в России будет полностью обновлена система предупреждения о ракетном нападении

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В России к 2030 году будет полностью обновлена система предупреждения о ракетном нападении, она перейдёт на радиолокационные станции высокой заводской готовности «Воронеж», заявил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России полковник Сергей Сучков.
К 2030 году в России будет полностью обновлена система предупреждения о ракетном нападении
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает... ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения», — сообщил он в интервью газете «Красная звезда».

По словам собеседника издания, к тому времени в войсках должны модернизировать некоторые РЛС высокой заводской готовности в Краснодарском крае и Иркутской области. В Ленинградской области будут созданы новые средства с модернизированными ТТХ и усиленной помехозащитой.

Сейчас новые станции «Воронеж» уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском крае.

В декабре глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении. 

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