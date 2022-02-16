Вице-премьер Чернышенко: безопасная инфраструктура на Сахалине кратно увеличит турпоток

Создание безопасной туристической инфраструктуры на Сахалине приведёт к росту турпотока в четыре раза к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Реализация проектов по созданию современной, безопасной туристической инфраструктуры на Сахалине обеспечит рост турпотока к 2030 году в четыре раза», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Ежегодно Сахалин будут посещать более 1 млн туристов, заявил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что туротрасль ожидает значительного роста спроса на путешествия в 2022 году.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.