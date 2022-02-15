В РСТ ожидают значительного роста турпотока за границу в 2022 году

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что туротрасль ожидает значительного роста спроса на путешествия в 2022 году.

Нынешний год обещает быть успешным для туризма: полноформатное авиасообщение Россия восстановила уже с восемью странами, причём в списке есть такие востребованные направления, как Египет, Турция, Кипр, ОАЭ, рассказал он «Известиям».

«Мы ждём значительного роста турпотока за границу, что подтверждает и глубина продаж туров, которая уже вышла на уровень 2019 года. Так, поездки в Турцию бронируют за 150—190 дней — вплоть до осени, и это очень хорошая глубина. В 2021 году такого не было», — прокомментировал эксперт.

По его мнению, выездной турпоток из России в 2022 году может восстановиться вплоть до 80% по отношению к 2019-м.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.