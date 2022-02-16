«Известия»: второй этап тестирования оплаты цифровыми рублями запланирован на осень

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Второй этап тестирования оплаты цифровыми рублями товаров, услуг и государственных платежей начнётся в России осенью 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова первого зампредседателя Банка России Ольги Скоробогатовой.
«Известия»: второй этап тестирования оплаты цифровыми рублями запланирован на осень
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«Мы бы хотели протестировать операции с цифровым рублём с разным кругом участников российского рынка. Для нас это крайне важно, потому что это как раз нам даст тот опыт, который позволит в дальнейшем представлять различные сервисы и в различных сценариях», — заявила она.

В пилотную группу для тестирования платформы цифрового рубля вошли 12 банков. По словам Скоробогатовой, три из них уже подключились к платформе.

Ранее сообщалось, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.

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