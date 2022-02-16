«Известия»: весной в Шереметьеве построят новую станцию «Аэроэкспресса»

В терминале B аэропорта Шереметьево весной завершится строительство новой станции «Аэроэкспресса». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

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«Открытие запланировано на весну 2022 года», — сообщают «Известия». Отмечается, что «Аэроэкспресс» будет следовать по привычному маршруту из Одинцово. Ранее в пресс-службе «Аэроэкспресса» рассказали о потерянных пассажирами вещах.