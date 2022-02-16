«Известия»: весной в Шереметьеве построят новую станцию «Аэроэкспресса»

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В терминале B аэропорта Шереметьево весной завершится строительство новой станции «Аэроэкспресса». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
«Известия»: весной в Шереметьеве построят новую станцию «Аэроэкспресса»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Открытие запланировано на весну 2022 года», — сообщают «Известия».

Отмечается, что «Аэроэкспресс» будет следовать по привычному маршруту из Одинцово.

Ранее в пресс-службе «Аэроэкспресса» рассказали о потерянных пассажирами вещах.

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