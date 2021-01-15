В пресс-службе «Аэроэкспресса» рассказали о потерянных пассажирами вещах

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О том, какие вещи забывали пассажиры в вагонах поездов «Аэроэкспресса» в период новогодних праздников, рассказали в пресс-службе компании.
В пресс-службе «Аэроэкспресса» рассказали о потерянных пассажирами вещах
  • ©портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».  

Как уточняется, с 31 декабря по 10 января пассажиры забыли в аэроэкспрессах и терминалах около 100 вещей.

«Помимо шапок, перчаток и варежек, которые являются наиболее распространёнными находками, в праздники пассажиры оставили в аэроэкспрессах и такие необычные вещи, как миндальный торт, шуруповёрт, две копилки в виде быка, боксёрские перчатки и портативный вентилятор», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работает склад забытых вещей.

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