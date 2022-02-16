Минобороны России начало приём работ для участия в фестивале журналистов «Медиа-Ас — 2022»
- © media-as2021.mil.ru
Для участия в конкурсе принимаются публикации, посвящённые деятельности Вооружённых сил России.
Окружной этап конкурса пройдёт до 1 июня 2022 года. Затем лучшие работы отберут для участия в финале в ноябре.
Победителей определят в девяти номинациях, в том числе за лучший новостной репортаж, радиопрограмму, информационно-развлекательный проект.
В январе в Вооружённых силах России начался отборочный этап Армейских международных игр — 2022.