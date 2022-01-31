В России начался отборочный этап «АрМИ-2022»

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В Вооружённых силах России начался отборочный этап Армейских международных игр — 2022, заявили в Минобороны страны.

За право представлять российскую сборную на состязаниях будут сражаться более 500 тыс. военнослужащих.

«В Вооружённых силах Российской Федерации стартовали отборочные состязания в рамках Армейских международных игр. Они будут проходить в четыре этапа и закончатся в мае — июне 2022 года», — говорится в заявлении ведомства.

По итогам соревнований будут отобраны сборные команды для участия в отдельных конкурсах.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) объявили, что на территории округа в 2022 году пройдут десять Армейских международных игр «АрМИ-2022».

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