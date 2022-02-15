Губернатор Калужской области Шапша рассказал о «больном вопросе» в ситуации с мигрантами

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в разговоре с RT объяснил, чем вызваны решения властей региона ужесточить условия въезда мигрантов. В частности, он отметил, что стоящий перед властями вопрос — как найти баланс в объёме привлечения рабочей силы.

«Давайте посмотрим на цифры. Граждане иностранных государств, которые стали гражданами России за последние два года, то есть граждане России, по сути, получают, как и все остальные, пособия на детей от трёх до семи лет. За прошлый год в Калужской области такое пособие получили 28 тыс. человек. Из них бывших иностранных граждан — менее 1,5 тыс. человек», — сказал губернатор.

Не секрет, что многодетных семей у бывших иностранных граждан больше — «это традиция», отметил Шапша.

«По факту более 3 тыс. многодетных семей у нас родили детей на территории Калужской области, из них детей мигрантов — 457», — рассказал губернатор.

По его словам, это соотношение показывает, что на сегодняшний день никакого «подавления» нет, однако видна и динамика, с которой это происходит.

«Рост количества людей, становящихся гражданами, но не разделяющих нашу культуру. Это самый больной вопрос. Не рост количества мигрантов, которые приезжают, которые работают на наших предприятиях, а рост количества людей, которые не хотят становиться россиянами», — подчеркнул Шапша.

Как стало известно ранее, Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа.

Губернатор сообщил, что все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.