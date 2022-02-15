В Обнинске рассказали о планах бороться с работой мигрантов без документов на общественном транспорте

Корреспондент RT побывал в Калужской области и постарался выяснить, почему региональные власти объявили об ужесточении миграционной политики. В частности, он пообщался с депутатом Обнинского городского собрания, президентом Обнинской торгово-промышленной палаты Вячеславом Наруковым.

Как рассказал чиновник, в городе планируется искоренить процесс, когда мигранты, не являющиеся гражданами России, управляют пассажирским транспортом.

«На сегодняшний день их (мигрантов. — RT) достаточно много, но они достаточно давно заняли эту нишу для своей работы, многие уже ассимилировались, многие живут в городе давно, получили паспорта, стали гражданами России», — отметил Наруков.

Он также рассказал, что в Обнинске для обслуживания пассажиров планируется использовать большие автобусы, соответственно, «количество водителей сократится».

«Планируется переоснащение транспорта... Те маршрутки, которые мы видим сейчас, они должны кануть в Лету», — добавил депутат.

Как стало известно ранее, Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.