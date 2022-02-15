В Одинцове построят самую большую в Подмосковье школу

В ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове построят самую большую в Московской области школу. Она примет первых учеников 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В четырёхэтажном здании предусмотрены классы, помещения для групп продлённого дня, два спортивных зала, актовый зал, лаборантские и мастерские.

Также будет построен стадион с футбольным полем, спортплощадки, зоны для игр и отдыха.

«В этой школе будут учиться не менее 2,2 тыс. ребят. Её очень ждут, потому что сейчас родители вынуждены возить своих детей на учёбу в другие места. Мы стараемся максимально сокращать сроки, чтобы школы строились не за 36 или 24 месяца, как раньше, а за 18», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, рядом будет и детский сад на 400 мест.

«С января следующего года, после новогодних каникул, дети уже пойдут в него», — добавил глава региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют 20 новых школ в 2022 году.