На Кубани утвердили границы территорий и зон охраны пяти исторических объектов
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Специалисты изучили материалы архивов и проанализировали застройку. Проекты прошли государственную историко-культурную экспертизу, а также были одобрены специалистами управления государственной охраны объектов культурного наследия.
Границы территорий и зоны охраны определит управление госохраны объектов культурного наследия администрации края. Эту работу проводят по поручению президента Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Карелии утвердили границы территорий двух объектов культурного наследия.