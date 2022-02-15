На Кубани утвердили границы территорий и зон охраны пяти исторических объектов

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В Краснодарском крае утвердили границы территорий и зон охраны пяти исторических объектов — военных захоронений и памятников погибшим при защите Отечества, которые находятся в Калининском и Крыловском районах.
На Кубани утвердили границы территорий и зон охраны пяти исторических объектов
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Специалисты изучили материалы архивов и проанализировали застройку. Проекты прошли государственную историко-культурную экспертизу, а также были одобрены специалистами управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Границы территорий и зоны охраны определит управление госохраны объектов культурного наследия администрации края. Эту работу проводят по поручению президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Карелии утвердили границы территорий двух объектов культурного наследия.

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