В Карелии утвердили границы территорий двух объектов культурного наследия

В Карелии утвердили границы территорий объектов культурного наследия — соответствующие приказы появились на портале правовой информации.

Об этом сообщает karelinform.ru.

Первый документ утверждает границы территории «федерального» объекта культурного наследия — наскальных изображений III—II тысячелетий до н.э. в Беломорском районе. Общий периметр границы территории определён в 11,2 тыс. кв. м, площадь охраняемой территории составляет более 4,5 млн кв. м.

Второй приказ говорит о петроглифах в Пудожском районе, на восточном побережье Онего, в устье реки Водлы, с островами Большой Голец, Большой и Малый Гурий. Периметр границы — 60,6 тыс. кв. м, а площадь достопримечательного места оценена в 151,7 млн кв. м.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.