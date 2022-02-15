В Удмуртии назвали самые популярные дополнительные предметы на ЕГЭ у школьников
- РИА Новости
Об этом пишет ИА «Удмуртия».
Всего сдавать единый госэкзамен в республике будут 6,2 тыс. выпускников. В числе основных экзаменов самый популярный предмет — русский язык, поскольку он сдаётся всеми без исключения. Математику базового уровня, которая нужна для получения аттестата, выбрали 3 тыс. человек.
Выросло число выпускников, желающих сдать информатику: в 2020 году их было 1 тыс., в 2021-м — 1,2 тыс., в 2022-м уже 1,4 тыс.
Третьим по популярности предметом стала биология — 1,3 тыс. человек указали её в качестве дополнительной экзаменационной дисциплины. Далее идут физика (1,1 тыс.), история (967), химия (796), английский язык (739), литература (601), география (331).
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