В Удмуртии назвали самые популярные дополнительные предметы на ЕГЭ у школьников

Пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики сообщила, что самым популярным дополнительным предметом на ЕГЭ у школьников региона стало обществознание — его выбрали 2,7 тыс. выпускников.

Об этом пишет ИА «Удмуртия».

Всего сдавать единый госэкзамен в республике будут 6,2 тыс. выпускников. В числе основных экзаменов самый популярный предмет — русский язык, поскольку он сдаётся всеми без исключения. Математику базового уровня, которая нужна для получения аттестата, выбрали 3 тыс. человек.

Выросло число выпускников, желающих сдать информатику: в 2020 году их было 1 тыс., в 2021-м — 1,2 тыс., в 2022-м уже 1,4 тыс.

Третьим по популярности предметом стала биология — 1,3 тыс. человек указали её в качестве дополнительной экзаменационной дисциплины. Далее идут физика (1,1 тыс.), история (967), химия (796), английский язык (739), литература (601), география (331).

Ране доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и Александр Веракса, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО, в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.