Адвокат Некрасов рассказал, что станет с ипотечной недвижимостью в случае развода

Адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов объяснил, когда в случае развода придётся делить ипотечную квартиру.

В беседе с Общественной службой новостей юрист рассказал, что претендовать на ипотечную квартиру бывшего супруга можно в том случае, если кредит оплачивался совместно. Однако если кредит взят до брака и право собственности зарегистрировано на одного из супругов также до брака, тяжело будет убедить суд принять решение в пользу раздела собственности.

«При этом вы претендуете не на деньги… Речь будет идти о доле в праве общей собственности на квартиру. И вот размер этой доли автоматически высчитывается исходя из количества денег, которые были потрачены из той половинки, которая приходится на второго супруга», — отметил Некрасов.

Нажитое в браке делится пополам, напоминает юрист. От времени, которое вы провели в браке, или от первоначального взноса ипотечный раздел не зависит. Не исключена ситуация, при которой для продажа ипотечной собственности потребуется согласие бывшего супруга или супруги. Избежать подобных ситуаций поможет только заключение брачного договора, заключил Некрасов.

Ранее кандидат экономических наук Ринат Хасанов, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.