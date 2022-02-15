Психолог Бочкина высказалась о занятиях спортом для детей

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Кандидат психологических наук, эксперт оценки качества дошкольного образования Елена Бочкина высказалась о занятиях спортом для детей.
Психолог Бочкина высказалась о занятиях спортом для детей
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«Многие родители ассоциируют занятия спортом прежде всего с укреплением организма, формированием волевых качеств и умением работать в команде. Но, к сожалению, большинство спортивных секций нацелены на достижение определённого результата, который не имеет ни малейшего отношения к укреплению здоровья», — цитирует эксперта «МИР 24».

По её словам, перед тем как отдавать детей в ту или иную спортивную секцию, желательно учесть, что до шести лет для ребёнка единственно правильной формой обучения является игровая.

Бочкина добавила, что нужно обязательно прислушиваться к мнению самого ребёнка, который может сказать, нравится ему заниматься данным видом спорта или нет.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.

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