Суд отклонил все ходатайства адвокатов Алексея Навального
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что проведение заседания суда в ИК-2 нарушает права её подзащитного, и попросила перенести слушания в Москву.
Судья Маргарита Котова пояснила, что выездные заседания в колониях — «это не экзотика», ведётся трансляция, в зале присутствуют журналисты.
«Отказать», — заявила Котова, не поддержав ни одного ходатайства.
15 февраля Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в Исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.