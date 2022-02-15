Суд отклонил все ходатайства адвокатов Алексея Навального

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Судья Лефортовского суда Москвы в рамках выездного заседания отклонила все ходатайства адвокатов Алексея Навального, включая просьбу о возвращении уголовного дела прокурору.
Суд отклонил все ходатайства адвокатов Алексея Навального
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что проведение заседания суда в ИК-2 нарушает права её подзащитного, и попросила перенести слушания в Москву.

Судья Маргарита Котова пояснила, что выездные заседания в колониях — «это не экзотика», ведётся трансляция, в зале присутствуют журналисты.

«Отказать», — заявила Котова, не поддержав ни одного ходатайства. 

15 февраля Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в Исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

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