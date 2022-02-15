Психолог рассказала, как подготовить ребёнка к выбору профессии в будущем

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Психолог, кандидат психологических наук Елена Мильто рассказала, как помочь ребёнку определиться с выбором будущей профессии.
Психолог рассказала, как подготовить ребёнка к выбору профессии в будущем
  • ©Catherine Delahaye
  • Gettyimages.ru

Новый человек будет жить в новое время, в новом обществе, о котором родителям ничего неизвестно, а их миссия заключается в том, чтобы научить ребёнка быть счастливым, жить в гармонии с собой и окружающими, подчеркнула специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Родителям стоит наблюдать, анализировать и фиксировать то, к чему тянется ребёнок, что ему нравится, беседовать с ним об окружающем мире, это поможет ему выработать своё мнение, не впадая в тревожность и страхи.

Заводить «профессиональные» разговоры можно с трёх лет, с пяти—шести лет — фантазировать на тему «кем я стану». В пять—восемь лет можно начать развивать сильные стороны. Примерно с девяти—десяти лет ребёнок хорошо может усвоить знания о какой-то профессии в игровой форме.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.

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