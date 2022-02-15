Губернатор Забайкальского края Александр Осипов второй раз заболел коронавирусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов второй раз заболел коронавирусом. Как сообщила пресс-секретарь главы региона Любовь Чистякова, он намерен работать дистанционно.

РИА Новости

«Сегодня губернатор почувствовал недомогание. Сдал тест на коронавирус, проба оказалась положительной. Несмотря на болезнь, Александр Михайлович останется на связи с правительством региона и продолжит держать ситуацию в крае на контроле», — приводит РИА Новости её слова. Чистякова добавила, что губернатор чувствует себя «относительно неплохо». Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.