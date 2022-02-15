Губернатор Забайкальского края Александр Осипов второй раз заболел коронавирусом
- РИА Новости
«Сегодня губернатор почувствовал недомогание. Сдал тест на коронавирус, проба оказалась положительной. Несмотря на болезнь, Александр Михайлович останется на связи с правительством региона и продолжит держать ситуацию в крае на контроле», — приводит РИА Новости её слова.
Чистякова добавила, что губернатор чувствует себя «относительно неплохо».
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.