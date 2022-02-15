В Петербурге возложили цветы к Мемориалу воинов-интернационалистов

В Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу воинов-интернационалистов. Мероприятие приурочили ко Дню памяти о россиянах, которые сражались за пределами родины, а также к 33-й годовщине вывода советских солдат с территории Афганистана.

Как передаёт агентство «Невские новости», почтить память погибших при исполнении служебного долга пришли первые лица городского правительства, в том числе глава ЗакСа Александр Бельский и вице-губернатор Олег Эргашев. Также участие в церемонии приняли депутаты петербургского парламента и ветераны боевых действий в Афганистане.

В Самаре также состоялась церемония возложения цветов к военному Мемориалу на площади Памяти. Об этом сообщает sova.info.

Присутствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первые лица правительства области, депутаты, члены общественных и ветеранских организаций, волонтёры и жители города.

Ранее сообщалось, что фильм Тиграна Кеосаяна об участниках войны в Афганистане «Бессмертные» выйдет в сети ко Дню защитника Отечества.