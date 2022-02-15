Фильм «Бессмертные» покажут в сети 23 февраля

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Фильм Тиграна Кеосаяна об участниках войны в Афганистане «Бессмертные» выйдет в сети ко Дню защитника Отечества.
Фильм «Бессмертные» покажут в сети 23 февраля
  • © Пресс-служба KION

В частности, ленту покажут онлайн-кинотеатры KION и PREMIER. Позднее состоится телевизионная премьера проекта — на телеканале НТВ.

В фильме рассказывается история четырёх друзей, прошедших войну в Афганистане и вернувшихся домой. Спустя 20 лет товарищи встречаются на кладбище после похорон.

«Этот фильм — возможность поклониться друзьям и товарищам из моего детства, а также совершенно незнакомым мне ребятам, которые честно выполнили свой воинский долг в Афганистане и были обречены на несправедливое забвение. Всё это — наша общая история, мы не имеем права забывать. Афганская война, безусловно, является её частью. Это не фильм-сказка, не вымысел. Это рассказ о времени, как я его помню и чувствую», — отмечает Кеосаян.

Роли в картине исполнили Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов, Александр Метёлкин и другие.

Сценарий к ленте написал Илья Рубинштейн, скончавшийся в 2020 году.

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