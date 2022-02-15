Исследование показало, какие подарки россияне хотели бы получить на 23 Февраля
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Об этом пишет «Газета.Ru».
О подарке в виде техники мечтают 29% мужчин — самыми желанными в этой категории оказались смартфоны (6%) и ноутбуки (6%).
В то же время 20% респондентов хотят получить средства по уходу за собой, 19% — часы, алкоголь и товары для занятий спортом, 18% предпочтут подарочный сертификат, 13% — одежду и обувь, ещё 11% — книгу.
33% женщин намерены подарить своим близким мужчинам предметы личной гигиены, в частности дезодоранты и гели для душа.
Одежду и обувь планируют преподнести 23% опрошенных, подарочные сертификаты и спортивные товары — 22%, носки и нижнее бельё — 20%.
Ранее «Известия» писали о результатах опроса, согласно которому 34% россиян планировали потратить новогоднюю премию на подарки для близких.