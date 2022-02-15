Северный флот начал учения в Баренцевом море

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В Баренцевом море начались учения с участием 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.
Северный флот начал учения в Баренцевом море
  • © Пресс-служба Северного флота

В рамках манёвров корабли, подлодки, катера и суда обеспечения флота вышли из пунктов постоянного базирования и выполнили переход в назначенные районы.

«Всего в учении в Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, также к учению привлекается более десяти летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота», — заявили в пресс-службе.

Корабли выполнят стрельбы по морским и воздушным мишеням и отработают мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подлодок. Также будут отработаны мероприятия по установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролёту летательных аппаратов над ней.

Ранее корабли Военно-морского флота России во время учений в Чёрном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника.

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