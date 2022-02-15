Экипажи кораблей ВМФ провели учебный артиллерийский бой в акватории Чёрного моря

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Корабли Военно-морского флота России во время учений в Чёрном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника.
Экипажи кораблей ВМФ провели учебный артиллерийский бой в акватории Чёрного моря
  • © Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Корабли Черноморского флота отработали действия по ведению морского артиллерийского боя, поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также по противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем. Кроме тактических манёвров в море, экипажи кораблей отработали вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил флота, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности», — говорится в сообщении.

Как передаёт «Новый Севастополь», в учении были задействованы более 30 боевых кораблей различных классов из состава Черноморского и других флотов России: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Ранее сообщалось, что боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Охотском море уничтожили артиллерийской стрельбой надводные цели, имитирующие условного противника.

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