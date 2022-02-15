Путин подписал указ об орденах мужества для работавших на шахте «Листвяжная» спасателей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами мужества работавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе шести горноспасателей.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Пятеро горноспасателей награждены посмертно.

ЧП на шахте произошло 25 ноября. Под землёй были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

Изначально сообщалось, что погибли шесть горноспасателей. Позднее стало известно, что найден выживший. Им оказался горноспасатель Александр Заковряшин, который провёл в шахте более суток.