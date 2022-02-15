В Кремле завили об отказе канцлера ФРГ Шольца сделать российский ПЦР-тест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что канцлер Германии Олаф Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на дистанции, как ранее лидер Франции Эммануэль Макрон.

«Действительно, они (Путин и Шольц. — RT) будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на её содержательность, ни на продолжительность», — ответил Песков на вопрос, будет ли на российско-немецких переговорах длинный стол в связи с отказом Шольца от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста на коронавирус.

Он добавил, что российская сторона «абсолютно с уважением и с пониманием относится к тем протоколам», которые имеются у её партнёров из ФРГ.

Ранее Песков объяснил, почему на переговорах лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон соблюдали большую дистанцию.

В беседе с журналистами он отметил, что в некоторых случаях Путин общается с гостями, сидя перед камином в кабинете и обмениваясь рукопожатиями, а с кем-то переговоры проходят за столом на расстоянии около 6 м.

По словам пресс-секретаря президента России, это связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам.