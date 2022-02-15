В оргкомитет по празднованию 350-летия Петра I вошли глава Росмолодёжи и врио губернатора Ярославской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства России.
Оргкомитет возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.
Также в состав оргкомитета входит митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Основные мероприятия в рамках празднования 350-летия Петра I состоятся в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летию со дня рождения Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.