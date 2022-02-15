В оргкомитет по празднованию 350-летия Петра I вошли глава Росмолодёжи и врио губернатора Ярославской области

В оргкомитет по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I вошли глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства России.

Оргкомитет возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

Также в состав оргкомитета входит митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Основные мероприятия в рамках празднования 350-летия Петра I состоятся в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летию со дня рождения Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.