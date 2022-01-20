СПбГУ представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи

Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.

Об этом сообщает ТАСС.

«Выставка состоит в основном из копий и виртуального представления хранящихся у нас изданий. Кроме того, представлен один оригинал — это издание Полного собрания законов Российской империи, в котором среди законов за 1724 год есть указ об основании академии и университета. Это не собственно указ Петра, а первая публикация свода законов», — заявил главный библиотекарь Научной библиотеки имени Горького СПбГУ Михаил Сергеев.

По его словам, сам рукописный указ хранится в Российском государственном историческом архиве.

Всего в экспозиции представлено 65 книг петровской эпохи, в том числе «Политиколепная апофеозис по преславной виктории на генералной баталии бывшей под Полтавою» (1709).

Ранее сообщалось, что новая экспозиция, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, откроется в Кунсткамере в Санкт-Петербурге летом 2022 года.