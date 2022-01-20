СПбГУ представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Об этом сообщает ТАСС.
«Выставка состоит в основном из копий и виртуального представления хранящихся у нас изданий. Кроме того, представлен один оригинал — это издание Полного собрания законов Российской империи, в котором среди законов за 1724 год есть указ об основании академии и университета. Это не собственно указ Петра, а первая публикация свода законов», — заявил главный библиотекарь Научной библиотеки имени Горького СПбГУ Михаил Сергеев.
По его словам, сам рукописный указ хранится в Российском государственном историческом архиве.
Всего в экспозиции представлено 65 книг петровской эпохи, в том числе «Политиколепная апофеозис по преславной виктории на генералной баталии бывшей под Полтавою» (1709).
Ранее сообщалось, что новая экспозиция, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, откроется в Кунсткамере в Санкт-Петербурге летом 2022 года.