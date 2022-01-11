Новая экспозиция в честь 350-летия Петра I откроется в Кунсткамере летом 2022 года

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Новая экспозиция, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, откроется в Кунсткамере в Санкт-Петербурге летом 2022 года.
Новая экспозиция в честь 350-летия Петра I откроется в Кунсткамере летом 2022 года
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это наш подарок отцу Отечества, как Петра называли в конце его жизни. Экспозиция впервые исполняется в том виде, в каком Пётр видел Кунсткамеру. Он не успел реализовать идею, но заложил и основание архитектурного проекта, и идею музея. Это должен был быть дворец знаний, храм науки и искусств», — заявил директор музея Андрей Головнёв.

В экспозиции воссоздадут всё, что выставлялось в Кунсткамере на протяжении веков.

По словам Головнёва, на первом этаже представят три кабинета — Петра, его наставника Фридриха Рюйша и архитектора Иоганна Шумахера.

Со своей стороны, главный дизайнер проекта «Петровская Кунсткамера» Денис Куканов уточнил, что первый этаж воплотит идею императора — Театра мира.

«В центре под куполом оказывается человек, вокруг него строится мир глазами человека XVIII века, каким он его видел тогда. Идея второго этажа — это кругосветное путешествие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что реставрацию дворца Алфераки в Таганроге планируют завершить к 350-летию со дня рождения Петра I.

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