В Москве начались исследования назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум»

В Москве на базе шести поликлиник начались клинические исследования назальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компании «Генериум». Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

«Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией «Генериум», — заявила заммэра города Анастасия Ракова.

Всего в исследовании примут участие 660 человек, в том числе около 400 — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России.

Отмечается, что вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V».

Ракова рассказала, что ранее на базе московских поликлиник началось исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет начнутся в феврале и будут продолжаться 42 дня.