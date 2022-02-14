Число самозанятых в Архангельской области выросло до 14 тысяч

Количество самозанятых в Архангельской области выросло за год на 9 тыс. и достигло 13 913.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

В 2021 году самозанятые уплатили свыше 48 млн рублей налоговых отчислений в областной бюджет.

«Видим высокую популярность этого налогового режима. Это обусловлено упрощённой процедурой регистрации, отсутствием необходимости иметь кассовую технику и фиксированными налоговыми ставками: 4%, если доходы получены от работы с физическими лицами, 6% — с доходов от работы с юридическими лицами или индивидуальных предпринимателей», — отметил министр экономического развития региона Виктор Иконников.

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