Число самозанятых в Архангельской области выросло до 14 тысяч
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.
В 2021 году самозанятые уплатили свыше 48 млн рублей налоговых отчислений в областной бюджет.
«Видим высокую популярность этого налогового режима. Это обусловлено упрощённой процедурой регистрации, отсутствием необходимости иметь кассовую технику и фиксированными налоговыми ставками: 4%, если доходы получены от работы с физическими лицами, 6% — с доходов от работы с юридическими лицами или индивидуальных предпринимателей», — отметил министр экономического развития региона Виктор Иконников.
Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.