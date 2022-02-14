Психолог Коршунова высказалась о снижении интереса людей к Дню всех влюблённых

Клинический психолог, гипнолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги при Европейской ассоциации психотерапии Наталья Коршунова высказалась о снижении интереса людей к Дню всех влюблённых.

«Почему идёт снижение интереса к празднику? Потому что многие люди тревожны, у них не удовлетворены базовые потребности», — предположила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, это происходит на фоне пандемии и других событий.

Как добавила Коршунова, для снижения тревожности можно применять практики йоги, медитации, ограничивать потребление негативной информации.

Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах опроса, согласно которым 31% отмечающих День всех влюблённых россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.