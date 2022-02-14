Психолог Коршунова высказалась о снижении интереса людей к Дню всех влюблённых
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«Почему идёт снижение интереса к празднику? Потому что многие люди тревожны, у них не удовлетворены базовые потребности», — предположила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, это происходит на фоне пандемии и других событий.
Как добавила Коршунова, для снижения тревожности можно применять практики йоги, медитации, ограничивать потребление негативной информации.
Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах опроса, согласно которым 31% отмечающих День всех влюблённых россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.