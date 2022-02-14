Юрист Данильченко рассказала, какие люди предпочитают заключать брачные договоры

Специалист по семейному праву, адвокат Виктория Данильченко рассказала, какие люди предпочитают заключать брачные договоры.

«В основном это состоятельные люди, которые вступают в брак. Это люди, у которых уже за плечами есть определённый капитал, есть определённое имущество и которые хотят в этом случае быть защищены», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также это те, кто не в первый раз вступает в брак.

Как отметила Данильченко, брачный договор — это показатель того, что на каком-то этапе, если придётся разводиться, спора по имуществу не будет.

Ранее адвокат Екатерина Антонова рассказала об особенностях процедуры развода супругов в случае, если в семье есть дети.