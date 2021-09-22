Адвокат Антонова рассказала об особенностях развода супругов при наличии детей

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Адвокат Екатерина Антонова рассказала об особенностях процедуры развода супругов в случае, если в семье есть дети.
Адвокат Антонова рассказала об особенностях развода супругов при наличии детей
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«Законодательство России предусматривает два способа решения данного вопроса: либо заключить мировое соглашение о детях между родителями, либо обратиться в суд», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, в мировом соглашении будут прописаны главные особенности воспитания и проживания детей после развода. Документ рассматривает мировой суд, и если там решат, что какие-то пункты нарушают интересы детей, то в утверждении договора может быть отказано.

«Если обратитесь в судебные органы с иском, то он вынесет решение, в котором определит место жительства ребёнка, порядок общения со вторым родителем, несение материальных расходов на его содержание. Данные правила начнут действовать после того, как брак родителей будет признан расторгнутым», — сообщила Антонова.

Как добавила эксперт, суд также разъясняет сторонам, что отдельно проживающий родитель обязан принимать участие в воспитании ребёнка.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.

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