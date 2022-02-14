Лидер фракции «Единой России» Васильев заболел коронавирусом

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Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заболел коронавирусной инфекцией.
Лидер фракции «Единой России» Васильев заболел коронавирусом
  • РИА Новости

«Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев находится на самоизоляции. Сданный им тест показал положительный результат. В связи с этим он работает удалённо», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы фракции.

Васильев чувствует себя удовлетворительно. Ранее он прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ранее в Минздраве России сообщили, что состояние госпитализированного с COVID-19 лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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