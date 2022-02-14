Лидер фракции «Единой России» Васильев заболел коронавирусом
- РИА Новости
«Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев находится на самоизоляции. Сданный им тест показал положительный результат. В связи с этим он работает удалённо», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы фракции.
Васильев чувствует себя удовлетворительно. Ранее он прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Ранее в Минздраве России сообщили, что состояние госпитализированного с COVID-19 лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное.
Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.