Вице-спикер СФ Косачёв: истерика по поводу учений России имеет искусственный характер
- РИА Новости
«Военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет, истерика по этому поводу имеет сугубо искусственный характер», — написал он в Facebook.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии в разных военных округах.
По его словам, в учениях принимают участие войска практически всех военных округов.