Вице-спикер СФ Косачёв: истерика по поводу учений России имеет искусственный характер

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что военные учения России завершатся в плановом порядке, а «истерика» по этому поводу имеет искусственный характер.

«Военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет, истерика по этому поводу имеет сугубо искусственный характер», — написал он в Facebook.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии в разных военных округах.

По его словам, в учениях принимают участие войска практически всех военных округов.