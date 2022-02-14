Вице-спикер СФ Косачёв: истерика по поводу учений России имеет искусственный характер

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Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что военные учения России завершатся в плановом порядке, а «истерика» по этому поводу имеет искусственный характер.
Вице-спикер СФ Косачёв: истерика по поводу учений России имеет искусственный характер
  • РИА Новости

«Военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет, истерика по этому поводу имеет сугубо искусственный характер», — написал он в Facebook.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии в разных военных округах.

По его словам, в учениях принимают участие войска практически всех военных округов.

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