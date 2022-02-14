В РСТ прокомментировали ситуацию с выездным туризмом

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.
В РСТ прокомментировали ситуацию с выездным туризмом
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«Сейчас многие страны как раз упростили правила въезда. Это Норвегия, Великобритания и многие другие страны. Мы надеемся, что больше стран Европейского союза будут более доступны для путешествий туристов из России», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ряд стран уже обновили протоколы, и всё идёт к тому, что в 2022 году международные путешествия станут более доступными.

«Это приведёт к возвращению отложенного спроса на эти страны. Ведь многие переносили свои поездки ещё с 2020 года», — отметил Горин.

Он также напомнил, что решениями оперштаба от прошлой недели Кипр получил возможность выполнять не только регулярные, но и чартерные рейсы.

Ранее руководитель круизной комиссии Российского союза туриндустрии Алексей Растегаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о концепции круизного туризма.

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