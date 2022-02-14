Раскрыты подробности убийства туристки под Екатеринбургом

Прокуратура раскрыла детали убийства туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, пропавшей в июне 2021 года в лесу под Екатеринбургом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Предполагается, что убийство совершил свердловчанин Алексей Еремеев со своей спутницей Ольгой Васевой. По версии следствия, Еремеев избил Пыхтееву деревянной палкой, ударив девушку около 60 раз.

«(Он. — RT) сдавил шею, после чего совершил преступления против половой свободы потерпевшей. При этом обвиняемая удерживала потерпевшую за руки, ограничивая возможность оказать сопротивление», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

После этого Еремеев, предположительно, несколько раз ударил Пыхтееву в шею и спрятал труп. В СК по Свердловской области сообщили, что после убийства подозреваемые украли у Пыхтеевой вещей на 200 тыс. рублей.

Тело жертвы было обнаружено 4 июня 2021 года.

Уголовное дело будет рассмотрено в Свердловском областном суде. Дата заседания ещё не назначена.