Раскрыты подробности убийства туристки под Екатеринбургом

Короткая ссылка
Прокуратура раскрыла детали убийства туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, пропавшей в июне 2021 года в лесу под Екатеринбургом.
Раскрыты подробности убийства туристки под Екатеринбургом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Предполагается, что убийство совершил свердловчанин Алексей Еремеев со своей спутницей Ольгой Васевой. По версии следствия, Еремеев избил Пыхтееву деревянной палкой, ударив девушку около 60 раз.

«(Он. — RT) сдавил шею, после чего совершил преступления против половой свободы потерпевшей. При этом обвиняемая удерживала потерпевшую за руки, ограничивая возможность оказать сопротивление», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

После этого Еремеев, предположительно, несколько раз ударил Пыхтееву в шею и спрятал труп. В СК по Свердловской области сообщили, что после убийства подозреваемые украли у Пыхтеевой вещей на 200 тыс. рублей.

Тело жертвы было обнаружено 4 июня 2021 года.

Уголовное дело будет рассмотрено в Свердловском областном суде. Дата заседания ещё не назначена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить