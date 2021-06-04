В Свердловской области нашли тело туристки, пропавшей во время поездки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.
«Сегодня вечером одна из поисковых групп обнаружила тело разыскиваемой потерпевшей из Пермского края. Оно было спрятано в лесном массиве», — заявили в ведомстве.
Пыхтееву нашли на берегу реки Серга, на границе парка «Оленьи ручьи». Убийство, предположительно, совершено в ночь на 30 мая.
Туристка отправилась на сплав 29 мая. На следующий день её ждали дома, но женщина не вышла на связь. Полиция установила, что с карты Пыхтеевой совершались покупки. В результате оказалось, что в магазин с картой туристки приходили мужчина и женщина, живущие в лесу. Они задержаны.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области завели уголовное дело по факту пропажи Пыхтеевой.