В Свердловской области нашли тело туристки, пропавшей во время поездки

В Свердловской области нашли тело туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, пропавшей во время поездки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

«Сегодня вечером одна из поисковых групп обнаружила тело разыскиваемой потерпевшей из Пермского края. Оно было спрятано в лесном массиве», — заявили в ведомстве.

Пыхтееву нашли на берегу реки Серга, на границе парка «Оленьи ручьи». Убийство, предположительно, совершено в ночь на 30 мая.

Туристка отправилась на сплав 29 мая. На следующий день её ждали дома, но женщина не вышла на связь. Полиция установила, что с карты Пыхтеевой совершались покупки. В результате оказалось, что в магазин с картой туристки приходили мужчина и женщина, живущие в лесу. Они задержаны.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области завели уголовное дело по факту пропажи Пыхтеевой.